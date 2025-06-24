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الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان ترامب نهاية الحرب

24
JUNE
2025
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هبط الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوما، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.
 
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.
 
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3364.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 ساعة، ومن ثم ستعتبر الحرب "منتهية".
 
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.
 
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل وافقت على الهدنة شريطة ألا تشن إيران المزيد من الهجمات. وأضاف المسؤول أن إيران أشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولار ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043 دولارا.
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