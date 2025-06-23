الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وسط ترقب الأسواق لرد إيران

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سجلت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تفضيل المستثمرين للدولار عقب الهجوم الأميركي على مواقع نووية إيرانية مهمة في وقت مبكر من يوم أمس الأحد، فيما تراقب الأسواق عن كثب رد فعل إيران.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3354.03 دولار للأونصة (الأوقية). وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى3369.10 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أدت الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية إلى إقبال على شراء الدولار كملاذ آمن في سوق العملات".

وأضاف "الارتفاع في قيمة الدولار أدى إلى تراجع الذهب، وتسبب في أداء ضعيف غير معتاد للمعدن النفيس، على الرغم من المخاطر الناجمة عن الصراع".

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملات الرئيسية، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد مسألة تغيير النظام في إيران في أعقاب الضربات الأميركية على مواقع عسكرية رئيسية، في حين حذر كبار المسؤولين في إدارته طهران من الرد.

وتوعدت طهران بالرد بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30 ألف رطل على الجبل الواقع فوق موقع فوردو النووي الإيراني.

واستمر تبادل الهجمات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت أهدافا عسكرية في غرب إيران.

وقال محلل رويترز وانغ تاو إن أسعار الذهب في المعاملات الفورية قد تختبر مستوى للدعم عند 3348 دولارا للأونصة، والهبوط دون هذا المستوى ربما يمهد الطريق لتراجعها إلى 3324 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.02 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند1264.96 دولار. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1050.07 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.