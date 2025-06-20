صندوق النقد: وحدة السوق الأوروبية ضرورة لمواجهة التحديات

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حث صندوق النقد الدولي على تعميق وحدة سوق الاتحاد الأوروبي للتغلب على التحديات المتزايدة بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة والتوترات التجارية.

وقال الصندوق الموجود مقره في واشنطن في تقريره السنوي عن منطقة اليورو الصادر الخميس: إن "تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أداة أساسية متاحة أمام صناع السياسة لتحسين الاستثمار والابتكار والإنتاجية".

وأضاف الصندوق في بيان "زيادة وحدة سوق الاتحاد الأوروبي ستؤدي بدورها إلى توفير السلع العامة الرئيسية ومنها شبكة الطاقة المرتبطة والدفاع من خلال الإطار المالي متعدد السنوات".

وقال الصندوق إن الاقتصاد الأوروبي "ما يزال مرنا بفضل البطالة المنخفضة بشكل قياسي ووجود معدل التضخم الأساسي في نطاق المستهدف واستقرار النظام المالي".

وأضاف أن الاتحاد يواجه بيئة عالمية متزايدة الصعوبة نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والمخاطر الجيوسياسية".

وقال صندوق النقد الدولي: "لقد أثرت التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المرتفعة سلبا على توقعات الطلب والصادرات، أكثر من التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية".

وأضاف "من المتوقع أن يثبط الوضع الجيوسياسي في أوروبا الثقة الاقتصادية ويؤثر على الاستثمار والاستهلاك ، على الرغم من السياسة النقدية الأكثر روعة والمكاسب المتوقعة في الدخل الحقيقي."

يتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليًا مع الولايات المتحدة ، لتجنب التعريفة الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول 9 يوليو.

وقال صندوق النقد الدولي ، إن الأولوية الرئيسية للاقتصاد الأوروبي هي "التكامل الأعمق لسوق الاتحاد الأوروبي الموحدة" ، مما سيسهل توسيع نطاق الشركات ويعزز الابتكار.