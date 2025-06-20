المركزي السويسري يخفض معدل الفائدة إلى صفر

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خفض البنك المركزي السويسري معدل الفائدة بواقع ربع نقطة، الخميس، وأرجع قراره إلى تراجع الضغوط التضخمية.

وقرر البنك خفض معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى صفر. وهذا يعد سادس خفض على التوالي لمعدل الفائدة.

وقال البنك: " تراجعت الضغوط التضخمية مقارنة بالربع السابق... مع تخفيف السياسة النقدية اليوم، يواجه البنك المركزي السويسري الضغوط التضخمية المنخفضة".

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم السنوية 0.2 بالمئة هذا العام و0.5 بالمئة خلال عام 2026 و0.7 بالمئة خلال عام 2027.

وفي أعقاب تسجيل معدل نمو قوى خلال الربع الأول، يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي مجددا وأن يبقى ضعيفا خلال بقية العام.

ويتوقع البنك المركزي السويسري نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 1 بالمئة إلى 1.5 بالمئة خلال العام الجاري.