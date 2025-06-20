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البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 46%

20
JUNE
2025
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ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 46 بالمئة الخميس. وقال البنك إن من الضروري استمرار انخفاض التضخم وتباطؤ النمو.
 
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك على موقفها السابق قائلة "التشديد النقدي سيستمر حتى تستقر الأسعار من خلال استمرار انخفاض التضخم".
 
وأضافت "انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم في مايو، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أن هذا الانخفاض استمر في يونيو... وتوحي بيانات الربع الثاني من العام إلى تباطؤ الطلب المحلي".
 
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لأسبوع واحد ويخفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 150 نقطة أساس إلى 47.5 بالمئة، غير أنه ثبته عند 49 بالمئة.
 
وأبقى البنك المركزي في مايو على توقعاته للتضخم في نهاية العام عند 24 بالمئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية إذا زاد التضخم. وانخفض التضخم السنوي إلى 35.4 بالمئة الشهر الماضي.
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