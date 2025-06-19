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"نيبون ستيل" تستحوذ على "يو.إس ستيل" بـ 14.9 مليار دولار

19
JUNE
2025
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أعلنت شركة الصلب اليابانية العملاقة نيبون ستيل، الأربعاء، اتمام صفقة الاستحواذ على منافستها الأميركية يو.إس ستيل مقابل 14.9 مليار دولار.
 
وستحمي الصفقة، وتوفر، أكثر من 100 وظيفة من خلال الاستثمار في صناعة الصلب بالولايات المتحدة.
 
وسوف تضخ الشركة اليابانية حوالي 11 مليار دولار كاستثمارات جديدة في الشركة الأميركية العريقة بحلول 2028.
 
وفي الوقت نفسه، سوف تحتفظ يو.إس ستيل باسمها وسيظل مقر رئاستها في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية.
 
 
وسيشغل تاكاهيرو موري نائب رئيس مجلس إدارة نيبون ستيل منصب رئيس مجلس إدارة يو.إس ستيل.
 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، إن شركة "يو إس ستيل" لصناعة الصلب ستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرج في إطار ما وصفه بـ"الشراكة المخطط لها" وهو ما يشير إلى أنه سوف يوافق على عرض من شركة "نيبون ستيل".
 
كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن رفض في الفترة الأخيرة من ولايته عرض شركة "نيبون ستيل" الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار لشراء "يو إس ستيل"، كما رفضه ترامب بعد أن أصبح رئيسا، وذلك في انتظار إجراء مراجعة أمنية وطنية أخرى من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
 
وقال ترامب في بيان: "بعد كثير من التفكير والتفاوض، ستبقى شركة "يو اس ستيل" في أميركا، وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرج العظيمة".
 
وأضاف ترامب أن "الشراكة المخطط لها" ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، على الرغم من أنه لم تتضح ما هي شروط الصفقة أو من سيمتلك "يو اس ستيل" وفقا لهذا الترتيب.
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