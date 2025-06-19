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غولدمان يقدر علاوة المخاطر بحوالي 10 دولارات لخام برنت

19
JUNE
2025
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في أعقاب ارتفاع أسعار برنت إلى 76-77 دولارا للبرميل، قدر بنك غولدمان ساكس في مذكرة أمس الأربعاء علاوة المخاطر الجيوسياسية بحوالي 10 دولارات للبرميل، وفقًا لما ذكره البنك في مذكرة.
 
وفي حين أن التوقع الأساسي للبنك هو انخفاض سعر برنت إلى حوالي 60 دولارا للبرميل في الربع الرابع بافتراض عدم حدوث أي اضطراب في الإمدادات، قال غولدمان إن علاوة العشرة دولارات للبرميل تبدو مبررة في ضوء سيناريو انخفاض الإمدادات الإيرانية وفيه قد يرتفع برنت قليلا فوق 90 دولارا وكذلك السيناريوهات التالية التي يتأثر فيها إنتاج النفط الإقليمي أو الشحن البحري سلبا.
 
وأثار الصراع الإيراني الإسرائيلي مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية منتجة للنفط، مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع وسط تفاعل المتداولين مع تزايد المخاطر الجيوسياسية.
 
 
وأبقى الرئيس دونالد ترامب العالم في حيرة أمس الأربعاء بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية الإيرانية.
 
 
وتعد إيران ثالث أكبر منتج عضو في منظمة أوبك، وتضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 76.70 دولار للبرميل عند التسوية أمس الأربعاء، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا إلى 75.14 دولارً.
 
وفي سياق منفصل، توقع بنك باركليز أمس الأربعاء ارتفاع أسعار الخام إلى 85 دولارا للبرميل إذا ما انخفضت الصادرات الإيرانية إلى النصف وكذلك تجاوزها 100 دولار في "أسوأ السيناريوهات"، وهو اندلاع حرب أوسع نطاقا.
 
وقال غولدمان ساكس إن انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، بنسبة 45 بالمئة في عام 2025 مقارنة مع عام 2023 يوضح مدى تأثر الشحن البحري بهجمات الحوثيين المتحالفين مع طهران.
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