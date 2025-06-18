القطاع الصناعي في ألمانيا ينكمش مع تعاظم قوة القطاع في الصين

A + A -

أظهرت أحدث البيانات وتقديرات خبراء الصناعة والاقتصاد تراجع أداء القطاع الصناعي في ألمانيا مع تعاظم قوة القطاع الصناعي في الصين.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تراجعت صادرات ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى حوالي 1.65 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار)، في حين زادت الصادرات الصينية بنسبة 7.1 بالمئة إلى أكثر من 25.4 تريليون يوان (3.5 تريلون دولار) خلال العام نفسه وفقا للبيانات الرسمية الصينية.

ويحذر خبراء الاقتصاد والصناعة من أن حروب الأسعار التي تشنها الشركات الصينية في سوقها المحلية مع فوائض الطاقة الإنتاجية لديها تمثل تهديدا كبيرا للصناعة الألمانية.

وقال فيليب بوينغ الخبير الاقتصادي وأستاذ البحث الابتكاري التجريبي في جامعة جوته فرانكفورت ومعهد زد.دبليو مانهايم للدراسات الاقتصادية : "يواصل المنافسون الصينيون اللحاق بالركب وأصبحوا أكثر نشاطًا في المنتجات والقطاعات الصناعية حيث كانت الصناعة الألمانية قوية جدًا فيها تقليديًا".

وأضاف بوينغ أن الشركات الصينية "تجاوزت في بعض الحالات القدرات التكنولوجية للمنافسين الألمان" في مجالات مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي.

من ناحيته أكد ينس بورشاردت، الخبير الصناعي والشريك في شركة الاستشارات الدولية بوسطن كونسالتينج جروب، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا يشهد تراجعًا منذ عقد من الزمان.

ويرى بورشاردت أن الخطر الأكبر على القطاع الصناعي الألماني يكمن في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات الأساسية، يليها قطاع السيارات، لأن ارتفاع تكاليف الطاقة الألمانية هو السبب الرئيسي لفقدان البلاد قدرتها التنافسية.