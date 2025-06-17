فيتش: إسرائيل لن تفقد تصنيفها رغم التوترات مع إيران

A + A -

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن نطاق يمكن امتصاصه في إطار التصنيف الائتماني الحالي لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن تظل علاوة المخاطر في أسعار النفط الناجمة عن الصراع ضمن نطاق يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات، كما أنها لا تتوقع أن يستمر الصراع لأكثر من بضعة أسابيع.

وكانت الوكالة قد خفضت في أغسطس 2024 تصنيف إسرائيل درجة واحدة من "+A" إلى "A" بسبب الحرب في غزة.

كما اتخذت وكالة موديز وستاندرد آند بورز نفس الخطوة بتخفيض التصنيف لإسرائيل العام الماضي، بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.