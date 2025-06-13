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خزنة تتعاون مع NVIDIA لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

13
JUNE
2025
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تماشيًا مع الطلب المتزايد على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، أعلنت شركة خزنة لمراكز البيانات الإماراتية، الرائدة عالميًا في البنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، عن شراكة استراتيجية مع شركة إنفيديا الأميركية لتطوير مصانع مخصّصة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
 
ويأتي هذا الإعلان عقب الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات، والإعلان عن مشروع مشترك لإنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ليشكّل التعاون الجديد مثالًا إضافيًا على تعمق الشراكة بين المنطقة وكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
 
وبموجب هذه الشراكة، اعتمدت شركة NVIDIA على تصاميم الجيل الجديد من منشآت "خزنة" لتتوافق مع معمارية Blackwell الحديثة لإنفيديا. كما ستعتمد مشروعات خزنة الحالية والمستقبلية على مخططات جاهزة ومعتمدة من NVIDIA، بما يضمن التوافق الكامل مع أحدث أحمال العمل المعتمدة على المعالجات الرسومية (GPU).
 
وتعتزم "خزنة" تشييد معظم قاعات البيانات المستقبلية بسعات تصل إلى 50 ميغاواط، إلى جانب تطوير مجمّعات ذكاء اصطناعي بسعة تصل إلى 250 ميغاواط لكلّ منها. ومن المزمع أن تضمّ البنية التحتية للمجمّع الإماراتي الأميركي الجديد للذكاء الاصطناعي عدداً من هذه القاعات، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي متقدم للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
 
الإمارات تعتزم إطلاق أكبر مجمع ذكاء اصطناعي خارج أميركا
كما تواصل خزنة توسعها وحضورها الجغرافي بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، مع خطط لرفع قدرتها التشغيلية إلى 1 غيغاواط في دول مثل فرنسا، وإيطاليا، والسعودية، ومصر، وتركيا، وكينيا.
 
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـخزنة داتا سنتر: "يدخل العالم حقبة جديدة من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لريادة هذا المجال. وفي هذا الإطار، يمثل تعاوننا مع إنفيديا خطوة جريئة نحو توفير بنية تحتية عالية الأداء وجاهزة للمستقبل على نطاق غير مسبوق. ويُعزز هذا التعاون دعمنا لطموحات دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".
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