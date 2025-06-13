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حماس تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتصفه بتصعيد خطير يهدد بانفجار إقليمي

13
JUNE
2025
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دانت حركة "حماس" الهجوم الواسع الذي شنه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ضد إيران، معتبرة أن هذا "التصعيد يمثل خطرا جديا ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة".
 
وقالت "حماس" في بيان إن هذا الهجوم "يعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة على جر الإقليم إلى مواجهات مفتوحة"، خدمة لما وصفته الحركة بـ"أوهامها التلمودية" ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة.
 
ورأت الحركة أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد، مرة أخرى، أن المشروع الصهيوني يشكل تهديدا وجوديا ليس فقط لفلسطين، بل للمنطقة بأكملها، إذ يستهدف كل من يرفض الخضوع ويواصل دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين".
 
وأعربت "حماس" عن تضامنها الكامل مع إيران، مقدمة التعازي للقيادة الإيرانية وللشعب الإيراني في "استشهاد عدد من كبار القادة، وفي مقدمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، وعدد من العلماء النوويين".
 
واعتبرت الحركة أن "إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة، وثمن تمسكها بقرارها الوطني المستقل، ما يتطلب، موقفا موحدا من الأمة العربية والإسلامية وقواها الحية لمواجهة هذا العدوان الخطير".
 
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد أن "الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة"، وأن المواجهة معه "معركة مصير" تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود من أجل حماية شعوب المنطقة من "جرائمه ومخططاته التوسعية".
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