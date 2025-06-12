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"تسلا" تعتزم تشغيل خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في تكساس يوم 22 يونيو

12
JUNE
2025
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قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا" إيلون ماسك، إن الشركة تعتزم"مبدئيًا" إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة أوستن بولاية تكساس، اعتبارًا من يوم 22 يونيو/حزيران الجاري.
 
وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أشار ماسك إلى أن الموعد قد يتغير، مؤكدًا أن تسلا "مهووسة للغاية بعوامل السلامة".
 
وينتظر محللو الأسواق المالية وعشاق سيارات تسلا هذه الخطوة منذ أن صرّح ماسك، في وقت سابق من العام، بإمكانية إطلاق الخدمة في مدينة أوستن خلال شهر يونيو، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
 
وفي تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية الشهر الماضي، قال ماسك إن سيارات الأجرة ستخضع في البداية للمراقبة عن بُعد، وستعمل ضمن "نطاق محدد" من المدينة، يتم اختياره كمنطقة آمنة نسبيًا لتشغيل هذه المركبات. وأضاف أنه يتوقع البدء بتشغيل حوالي 10 سيارات أجرة ذاتية القيادة، مع خطط لزيادة العدد تدريجيًا، وتوسيع الخدمة لاحقًا لتشمل مدنًا أخرى مثل لوس أنجلوس، وسان أنطونيو، وسان فرانسيسكو.
 
يُذكر أن ماسك يَعِد، منذ أكثر من عقد، بإطلاق مركبات ذاتية القيادة بالكامل "في العام المقبل"، لكن الضغوط تتزايد الآن مع اقتراب تسلا من البدء فعليًا في تشغيل هذه الخدمة.
 
وتراجعت مبيعات سيارات تسلا الكهربائية في الآونة الأخيرة بسبب اشتداد المنافسة، وإعادة تصميم سيارتها الأكثر شعبية "موديل واي"، بالإضافة إلى تداعيات انخراط ماسك المتزايد في السياسة.
 
ويأتي الإعلان عن إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن بعد خلاف علني بين ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية مشروع قانون الضرائب الذي أقرته الإدارة الأميركية.
 
وأعرب محللون عن مخاوف من أن يُشجع ترامب الجهات التنظيمية الفيدرالية المعنية بالسلامة على التدخل في حال ظهور أية مشكلات تتعلق بخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغّلها تسلا.
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