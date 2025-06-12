"المركزي" الياباني يعلن تراجع أسعار الجملة 0.2% خلال مايو

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أظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان المركزي، الأربعاء، أن أسعار المنتجين (أسعار الجملة) تراجعت خلال شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وكان محللون قد توقعوا استقرار الأسعار خلال مايو، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان وفقًا للبيانات المعدلة، و0.2% بحسب البيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.2% خلال مايو، وهي زيادة أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 3.5%. ويُقارن ذلك بارتفاع سنوي نسبته 4.1% في أبريل وفقًا للبيانات المعدلة، و4.0% وفقًا للبيانات الأولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأشار بنك اليابان المركزي إلى أن أسعار الصادرات اليابانية تراجعت خلال مايو بنسبة 0.9% على أساس شهري، وبنسبة 1.4% على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.2% شهريًا، و4.7% سنويًا.