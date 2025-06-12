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"نينتندو" تسجل مبيعات تاريخية لجهازها الجديد "سويتش 2"

12
JUNE
2025
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أعلنت شركة نينتندو أنها باعت أكثر من 3.5 مليون وحدة من جهاز الألعاب الجديد "سويتش 2" خلال الأيام الأربعة الأولى من طرحه في الأسواق، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ الشركة.
 
وقالت شركة الألعاب اليابانية في بيان إن هذا الرقم يمثل "أعلى مستوى مبيعات عالمي" لأي جهاز من أجهزتها خلال هذه الفترة الزمنية. وتم إطلاق "سويتش 2" رسميا في 5 يونيو.
 
ويبلغ سعر النسخة الجديدة من "سويتش 2" نحو 713 دولارا، وفقا للأسعار على المتاجر الإلكترونية، ما يعني أن الشركة قد جمعت مبيعات بنحو 2.5 مليار دولار
 
وكان عشاق النسخة السابقة، التي أطلقت قبل ثماني سنوات، ينتظرون التحديث بفارغ الصبر.
 
وشهدت المتاجر طوابير طويلة من اللاعبين المتحمسين في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي، وذلك بعد أقل من شهرين على اندفاع غير مسبوق لحجز الطلبات المسبقة التي نفدت بسرعة.
 
وتعول نينتندو على "سويتش 2" لإنعاش مبيعاتها المتراجعة. ويأتي الجهاز الجديد مزودا بشاشة أكبر وألعاب جديدة، بالإضافة إلى ميزات اجتماعية تستهدف جذب لاعبين جدد إلى عالم الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت.
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