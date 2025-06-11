الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في مايو

A + A -

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في شهر مايو، في ظل تراجع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، رغم استمرار ارتفاعها على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.

سجّل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع شهرياً أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً على المستوى العالمي، قراءة بلغت 127.7 نقطة في مايو، منخفضاً بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بشهر أبريل.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الشهري، تبقى قراءة مايو أعلى بنحو 6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، لكنها لا تزال أقل بنسبة 20 بالمئة من الذروة التي بلغها المؤشر في مارس 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في اضطراب كبير في أسواق الحبوب العالمية، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من كبار موردي القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

الحبوب تقود التراجع وسط وفرة الإنتاج

قالت الفاو إن مؤشر الحبوب انخفض بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري، نتيجة انخفاض أسعار الذرة العالمية.

وقد ساهمت وفرة الإنتاج في أميركا الجنوبية، وخاصة من الأرجنتين والبرازيل، بالإضافة إلى توقعات بمحصول قياسي من الذرة في الولايات المتحدة، في دفع الأسعار إلى الانخفاض.

كما تراجعت أسعار القمح بفعل تحسن ظروف المحاصيل في عدد من الدول المنتجة في نصف الكرة الشمالي، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ما أدى إلى انحسار المخاوف المرتبطة بالإمدادات في المدى القصير.

في المقابل، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.4 بالمئة خلال نفس الفترة، بدعم من الطلب القوي على الأصناف العطرية وتقلبات أسعار العملات في بعض البلدان المستوردة.

سجّلت أسعار الزيوت النباتية تراجعاً بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بأبريل، في ظل انخفاض جميع أنواع الزيوت الرئيسية، بما فيها زيت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت ودوار الشمس.

وذكرت الفاو أن وفرة الإمدادات من جنوب شرق آسيا وتباطؤ الطلب الصناعي ساعدا في هذا الانخفاض، وهو ما يتماشى مع تقرير سابق أصدره "مجلس زيت النخيل الماليزي" أشار إلى ارتفاع المخزونات بنسبة 5 بالمئة في مايو.

أما مؤشر أسعار السكر فانخفض بنسبة 2.6 بالمئة، مع ضعف الطلب من قطاعات الأغذية والمشروبات، إضافة إلى تفاؤل الأسواق بتعافي الإنتاج في الموسم المقبل، خاصة في البرازيل والهند، أكبر منتجي السكر في العالم.

توقعات إنتاج قياسي للحبوب في 2025

وفي تقرير منفصل، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 نحو 2.911 مليار طن، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.848 مليار طن، ما يمثل زيادة بنسبة 2.1 بالمئة عن إنتاج عام 2024.

وقالت المنظمة إن هذه الزيادة تعود إلى التوسع المتوقع في إنتاج الحبوب الخشنة، خصوصاً الذرة، مدعوماً بتحسن الظروف المناخية في المناطق الزراعية الرئيسية حول العالم.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، شهدت الأسواق الزراعية العالمية اضطرابات كبيرة، إذ ارتفعت أسعار الغذاء لمستويات غير مسبوقة بسبب تعطل الإمدادات وسلاسل الشحن، لا سيما في الحبوب والزيوت النباتية.

ووفقاً لتقرير مشترك من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ساهم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم الغذائي في أكثر من 80 دولة حول العالم.

ورغم التراجع الحالي في الأسعار، تحذر منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي من أن الأمن الغذائي لا يزال مهدداً في العديد من المناطق، نتيجة ارتفاع التكاليف ونقص القدرة الشرائية لدى الدول النامية.