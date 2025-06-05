العالم يزداد ثراءً.. عدد المليونيرات يرتفع بشكل غير مسبوق!

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شهد نادي أصحاب الملايين حول العالم نموًا ملحوظًا بفضل ارتفاع الأسعار في العديد من أسواق الأسهم.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 23.4 مليون شخص امتلكوا أصولًا قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بعام 2023. وبحسب شركة "كابجيميني" للاستشارات الاقتصادية، يُعد هذا أعلى مستوى في عدد المليونيرات حول العالم منذ أول تقييم أُجري عام 1997.

كما ارتفع إجمالي قيمة ثروات الأغنياء على مستوى العالم إلى مستوى قياسي، وفقًا لأحدث إصدار من "كابجيميني" لـ "تقرير الثروة العالمية": 90.5 تريليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 4.2% عن عام 2023. وقد استحوذت الولايات المتحدة الأميركية مجددًا على نصيب الأسد من هذه الزيادة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وحافظت ألمانيا على مركزها الثالث في ترتيب الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين، على الرغم من تقلص عددهم بنحو 40 ألفًا خلال عام واحد. ووفقًا لتحليل كابجيميني، صُنِّف 1.605 مليون شخص في ألمانيا العام الماضي (مقارنة بـ 1.646 مليون شخص في عام 2023) ضمن أصحاب الثروات المرتفعة.

ووفقًا لكابجيميني، يرجع انخفاض المليونيرات في ألمانيا على الأرجح إلى انخفاض أسعار العقارات. ووفقًا للحسابات، ظل إجمالي حجم ثروات الأغنياء في ألمانيا دون تغيير يُذكر عند 6.32 تريليون دولار.

وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية القائمة بفارق كبير، حيث بلغ عدد أصحاب الملايين فيها 7.993 مليون شخص عام 2024 (مقابل 7.431 مليون شخص عام 2023). واحتلت اليابان المركز الثاني، حيث بلغ عدد الأفراد أصحاب الثروات المرتفعة فيها 3.990 مليون فرد (مقابل 3.777 مليون فرد عام 2023). وتمثل هذه الدول الثلاث (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا)، بالإضافة إلى الصين، ما يقرب من ثلثي أصحاب الملايين في العالم (64.5%).

وفي "تقرير الثروة العالمية"، الذي تصدره كابجيميني سنويًا منذ عام 1997، يتم إدراج الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة والنقد والعقارات التي لا يستخدمها مالكها. ولا يشمل التقرير مجموعات الأعمال الفنية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والمجوهرات.

وبحسب البيانات، يشمل التقرير 71 دولة، تُمثل أكثر من 98% من الدخل القومي الإجمالي العالمي و99% من القيمة السوقية للأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم استطلاع آراء 6472 مليونيراً حول العالم مطلع يناير/كانون الثاني حول استراتيجياتهم الاستثمارية، من بين أمور أخرى.