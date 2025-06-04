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رويترز: واشنطن لم تطلب عروضاً تجارية من أوروبا

4
JUNE
2025
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أفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق حتى مساء الثلاثاء أي طلب رسمي من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطلب فيه من الدول الأوروبية تقديم "أفضل عروضها" بشأن المفاوضات التجارية، رغم أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى احتمال فرض واشنطن مهلة نهائية لذلك.
 
مكالمة ترامب تمدد المحادثات
جاء هذا في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصفها الرئيس الأميركي بأنها "إيجابية جداً"، وأسفرت عن تمديد المهلة الممنوحة للمفاوضات حتى 9 يوليو المقبل، في محاولة لمنح الجانبين فرصة أخيرة لتفادي انفجار تجاري جديد عبر الأطلسي.
 
وكان من المفترض أن تنتهي المهلة الأصلية هذا الأسبوع، وسط تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50 بالمئة على السيارات الأوروبية، وهو ما كانت بروكسل تستعد للرد عليه بإجراءات انتقامية.
 
تعود جذور التوترات الحالية إلى سياسات ترامب الحمائية التي صعّدت الخلافات مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018، عندما فرضت واشنطن رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
 
وردّت بروكسل حينها بفرض رسوم على منتجات أميركية، من بينها الدراجات النارية والويسكي، في نزاع قاد الطرفين إلى حافة حرب تجارية.
 
وكانت محاولة لتوقيع اتفاق تجاري محدود قد فشلت في عام 2020 بسبب الخلاف حول الزراعة والدعم الصناعي، ما دفع الملف إلى الجمود حتى أعادت إدارة ترامب فتحه مؤخرًا بشروط أكثر تشددًا.
 
تمديد المهلة يمنح الاتحاد الأوروبي فسحة ضيقة للمناورة، لكن الوصول إلى اتفاق قبل 9 يوليو سيعتمد على تنازلات حقيقية من الجانبين، خاصة في قطاعات الزراعة، السيارات، والدعم الصناعي.
 
ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، يُتوقع أن يستخدم ترامب هذا الملف كورقة ضغط سياسية، مما قد يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.
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