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انكماش نشاط المصانع في الصين في مايو

3
JUNE
2025
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انكمش نشاط المصانع في الصين في مايو، بحسب مسح رسمي نُشر السبت، رغم أن التراجع تباطأ من أبريل فيما توصلت البلاد لاتفاق مع الولايات المتحدة لإلغاء رسوم ترامب الجمركية المرتفعة.
 
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن مؤشر مديري المشتريات الصيني ارتفع من 49 نقطة في أبريل إلى 49.5 نقطة في مايو.
 
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو، في حين تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش.
 
ومن ناحية أخرى، أظهر مؤشر قطاع التصنيع نموا في القطاع رغم أن المؤشر الذي يقيس الطلبات الجديدة مازال دون الـ50 نقطة رغم بعض التحسن.
 
 
وقال كبير خبراء الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاءات تشاو تشينغ إن بعض الشركات التي لديها أعمال أميركية أبلغت عن استئناف سريع لطلبات التجارة الخارجية وكان هناك تحسن في ظروف الاستيراد والتصدير.
 
 
ويخفض الاتفاق الصيني الأميركي الذي تم التوصل إليه أوائل الشهر الجاري، رسوم ترامب الجمركية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة لمدة 90 يوما، مما يعطي بعض الوقت للمفاوضين من الجانبين للتوصل لاتفاق أكثر موضوعية. كما خفضت الصين رسومها على السلع الأميركية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة.
 
ولكن الرسوم المتبقية مازالت أعلى مما كانت عليه قبل تولي ترامب المنصب، وتواجه الشركات والمستثمرون غموضا بشأن ما إذا كان الاتفاق سيبقى صامدا.
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