"سايلور" يُشعل ثورة بيتكوين.. وول ستريت تراقب بقلق!

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تُحاكي الآن استراتيجية بيتكوين التي رفعت القيمة السوقية لشركة "ستراتيجي" إلى ما يزيد عن 80 مليار دولار، شركات أسهم تقليدية، وشركات إعلامية، وتكتلات متعددة الجنسيات. لكن وول ستريت لا تصدق كل هذه الضجة.

الأسبوع الماضي، أعلنت شركة ترامب ميديا عن خطط لجمع 2.5 مليار دولار لشراء بيتكوين، وكشفت شركة جيم ستوب عن تخصيص 500 مليون دولار. في غضون ذلك، كشفت كل من تيثر، وسوفت بنك، وجاك ماليرز، مؤسس سترايك، عن شركة توينتي ون، وهي شركة عامة قائمة على بيتكوين، ومن المتوقع إطلاقها بأكثر من 42,000 بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وهو ما يكفي لجعلها ثالث أكبر شركة مالكة لهذه الأصول عالمياً.

في الوقت الحالي، لا يرى السوق أياً من هذه الشركات استراتيجية جديدة. فقد انخفضت أسهم ترامب ميديا بأكثر من 20% منذ الإعلان، بينما انخفضت أسهم جيم ستوب بنحو 17%. تضاعفت أسهم شركة ستراتيجي، المعروفة سابقاً باسم مايكروستراتيجي، 26 مرة منذ نهاية عام 2022، متجاوزة قيمة استثماراتها في "بيتكوين" البالغة 60 مليار دولار.

قال رئيس مجلس إدارة ستراتيجي، مايكل سايلور، في مقابلة خلال مؤتمر بيتكوين 2025 في لاس فيغاس: "ربما أراد السوق منهم شراء المزيد من بيتكوين". "لكن هذه ديناميكيات قصيرة الأجل. على المدى الطويل، أثبت بيتكوين في الميزانية العمومية شعبيته الاستثنائية"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وصف سايلور خطوة ترامب ميديا بأنها "شجاعة، وجريئة، وذكية"، وقال إن سيل الإعلانات المماثلة يمثل تحولاً عالمياً في تمويل الشركات.

وقال: "أينما ذهبت ستسمع من يقول أعمل على تأسيس شركة خزينة بيتكوين، سواء كان ذلك في هونغ كونغ، أو كوريا، أو أبوظبي، أو في المملكة المتحدة. هناك اهتمام متزايد حالياً."

ما بدأ كمناورة مالية هامشية سرعان ما تحول إلى سباق جيوسياسي. في عهد إدارة بايدن، كان اعتماد الشركات للبيتكوين يُعتبر في كثير من الأحيان بمثابة راية حمراء تنظيمية. لكن في عهد الرئيس دونالد ترامب، تغير الوضع.

في مارس، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي أميركي، موجهاً الوكالات الفيدرالية إلى اعتبار البيتكوين مخزناً للقيمة على المدى الطويل. سيتم تمويل الاحتياطي بالكامل من خلال البيتكوين المُصادر في قضايا المصادرة الجنائية والمدنية، وفقاً لديفيد ساكس، مسؤول العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض. كما يُمكّن الأمر الحكومة من استكشاف آليات إضافية محايدة للميزانية للحصول على المزيد من بيتكوين.

ولأول مرة، ستُجري الحكومة الفيدرالية تدقيقاً كاملاً لممتلكاتها من الأصول الرقمية، والتي تقدر حالياً بأكثر من 200,000 بيتكوين. ويحظر الأمر صراحةً بيع أي بيتكوين من الاحتياطي، مما يُعزز دوره كأصل سيادي دائم.

لا شيء يوقفها

أصبح نائب الرئيس جيه دي فانس الأسبوع الماضي، أول نائب رئيس في منصبه يخاطب مجتمع البيتكوين مباشرةً، واصفاً العملات المشفرة بأنها وسيلة تحوط ضد التضخم والرقابة و"البيروقراطيين غير المنتخبين". وفي خطوة أخرى لتعزيز البيتكوين، تراجعت وزارة العمل عن التوجيهات التي كانت تثني عن الاستثمار في بيتكوين في خطط التقاعد.

وقال سايلور: "لا قوة على الأرض تستطيع إيقاف فكرة حان وقتها. البيتكوين هو رأس مال رقمي، وربما الفكرة الأكثر تفجراً في هذا العصر".

لا تزال بعض قطاعات عالم الشركات تقاوم. ففي أواخر العام الماضي، رفض مساهمو مايكروسوفت اقتراحاً باستخدام جزء من السيولة النقدية الهائلة لشركة البرمجيات لاتباع نهج سايلور. وفي عرض تقديمي بالفيديو يدعم هذا الجهد، قال سايلور للمستثمرين إن "مايكروسوفت لا تستطيع تفويت الموجة التكنولوجية القادمة".

بينما جنت شركة "ستراتيجي" ثمار تبنيها المبكر، أشار سايلور إلى أن تباطؤ السوق تجاه "ترامب ميديا" و"جيم ستوب" قد ينبع من ديناميكيات التمويل الهيكلي أكثر منه من التشكيك في البيتكوين نفسها.

وأشار إلى إعلان "جيم ستوب" الأولي عن دراستها لاستراتيجية بيتكوين، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 50% وزيادة حجم التداول عشرة أضعاف. وسرعان ما استفادت الشركة من هذا الزخم بجمع 1.5 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل - وهي خطوة وصفها بأنها "ناجحة بشكل استثنائي". واتبعت "ترامب ميديا" نهجاً مشابهاً، حيث جمعت رأس مالها من خلال طرح كبير للسندات القابلة للتحويل.

وقال سايلور إن أساليب التمويل هذه قد تُسبب ضغطاً هبوطياً قصير الأجل، لكن المستثمرين سيستفيدون مع مرور الوقت.

وفيما يتعلق بـ"ستراتيجي"، قال سايلور إنه لا يوجد سقف لخططه لتجميع البيتكوين. فشركته هي بالفعل أكبر مالك للعملة المشفرة بلا منازع.

وقال لشبكة "سي إن بي سي": "سنواصل شراء البيتكوين. نتوقع أن يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع". نعتقد أن شراء البيتكوين سيزداد صعوبةً بشكل كبير، لكننا سنعمل بكفاءة أكبر بكثير لشرائه.

بالنسبة للمنتقدين الذين يخشون من أن تبني الجهات الحكومية والإعلامية للبيتكوين سيقوض مبادئها اللامركزية، يرى سايلور عكس ذلك.

قال: "الشبكة شديدة المقاومة للهشاشة، وهناك توازن في القوى هنا. كلما زاد عدد الجهات الفاعلة في النظام البيئي، زاد تنوع البروتوكول وتوزيعه، وأصبح أكثر حصانة ومتانة، وهذا يعني أنها أصبحت أكثر موثوقية لدى الجهات الاقتصادية الكبرى التي لولا ذلك لخشيت وضع كل ثقلها الاقتصادي على الشبكة".