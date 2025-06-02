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الذهب يرتفع في ظل ضعف الدولار وتهديدات ترامب

2
JUNE
2025
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية.
 
تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3309.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل 3333.30 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
 
وأعلن ترامب الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد.
 
مجلس الذهب العالمي: الدولار من العوامل التي أثرت على الذهب
وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تصعيد أوكرانيا وروسيا للحرب بشكل حاد. وتمثل ذلك في إحدى أكبر معارك الطائرات المسيرة في صراعهما وتفجير جسر وانهياره على قطار للركاب في روسيا بالإضافة إلى هجوم على قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا.
 
 
ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام بدءا من أكتوبر.
 
وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعا 2.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2 بالمئة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.04 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1054.28 دولار واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار.
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