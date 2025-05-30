لاغارد تدرس ترك البنك المركزي الأوروبي لتولى رئاسة "WEF"

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قال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ورئيسه الذي أعلن استقالته إن كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدرس تقصير فترة رئاستها للبنك لتولي رئاسة المنتدى.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن شواب قوله إنه تم اتخاذ الترتيبات العملية لوصول لاغارد، بما في ذلك حجز شقة في فيلا موندي المملوكة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالقرب من مقر المؤسسة.

وأضاف أن شواب ولاغارد ناقشا خطةً توليها رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي خلفًا له "لعدة سنوات".

في المقابل قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إن "الرئيسة لاغارد كانت دائمًا ملتزمة تمامًا بأداء مهمتها، وهي عازمة على إكمال ولايتها" التي تستمر حتى عام 2027.

كانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن المنتدى الاقتصادي العالمي يجري مناقشات داخلية حول احتمال تعيين لاغارد خلفا لشواب.

وفي الشهر الماضي أعلن كلاوس شواب تنحيه عن منصبه كرئيس لمجلس أمناء المنتدى، حيث قال في بيان أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي "بعد إعلاني في الآونة الأخيرة ومع دخولي عامي الثامن والثمانين، قررت التنحي عن منصبي كرئيس وعضو لمجلس الأمناء بأثر فوري".

وأعلن مجلس الأمناء عن تولي نائب رئيس المجلس بيتر برابيك-ليتماث المنصب مؤقتا.

وتأتي مغادرة شواب، الاقتصادي الألماني، في وقت يتراجع فيه الاهتمام العام بالاجتماع السنوي للنخبة السياسية والاقتصادية الدولية في منتجع دافوس السويسري الفاخر للتزلج.

وقال شواب في تصريحات لفاينانشال تايمز إن المحادثة الأخيرة مع لاغارد جرت في أوائل أبريل في فرانكفورت، مضيفا أنه كان من المقرر توليها رئاسة المنتدى "على الأقل" في أوائل 2027.