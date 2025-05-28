القدرة على شراء السيارات تتراجع في ألمانيا لارتفاع الأسعار

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أصبحت السيارات الجديدة عالية التكلفة في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، وفقا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية أوليفر وايمان وشركة أبحاث السوق جاتو دايناميكس.

وبين عامي 2019 و2024، ارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي في ألمانيا بنسبة 24 بالمئة، من حوالي 26 ألفا و100 يورو (29 ألفا و555 دولارا) إلى ما يقرب من 32 ألفا و400 يورو. وخلال نفس الفترة، قفز متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة حوالي 40 بالمئة، من نحو 30 ألفا و200 يورو إلى 41 ألفا و800 يورو.

وفي عام 2019، كان المشترون بحاجة إلى 1.16 سنة من الدخل لشراء سيارة جديدة، بينما ارتفع هذا الرقم في 2024 إلى 1.29 سنة.

وأظهرت الدراسة أن التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة كان سببا في ما يقرب من نصف زيادة الأسعار. كما لعبت عوامل التضخم وعوامل اقتصادية أخرى دورا أيضا.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الطرازات الأرخص مستوى أقل انتشارا، مما دفع المزيد من المستهلكين إلى اللجوء إلى التمويل أو التأجير أو شراء السيارات المستعملة. ووفقا للدراسة، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا بنسبة 22 بالمئة خلال الفترة التي تم تحليلها.

وبينما يبقى سعر الشراء عاملا رئيسيا، أشارت أبحاث سابقة من معهد فراونهوفر الألماني لأنظمة وأبحاث الابتكار إلى ضرورة النظر أيضا في التكلفة الإجمالية للملكية.

وقال المعهد إن السائقين الذين يمكنهم شحن سياراتهم الكهربائية في المنزل أو مكان العمل قد يعوضون التكلفة الأعلى للشراء خلال ثلاث سنوات بفضل انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.