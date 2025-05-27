توقعات بانكماش صادرات كوريا الجنوبية إلى أميركا هذا العام

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أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه الاثنين، أن المصدرين الكوريين الجنوبيين يتوقعون انخفاضا يقارب 5 بالمئة في صادراتهم إلى الولايات المتحدة هذا العام إذا استمرت السياسات الجمركية الحالية لواشنطن.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "مونو ريسيرتش" بتكليف من اتحاد الصناعات الكورية، توقعت 150 شركة تصدير، من بين أكبر 1000 شركة كورية جنوبية من حيث حجم المبيعات، انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال العام الحالي بنسبة 9ر4 بالمئة في المتوسط.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الانخفاض الأكبر المتوقع جاء من نصيب قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الذي يتوقع تراجع صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3 بالمئة ثم قطاع السيارات ويتوقع تراجع صادراته بنسبة 7.9 بالمئة ثم البتروكيماويات ومنتجات النفط بنسبة 7.2 بالمئة والآلات العامة بنسبة 6.4 بالمئة سنويا.

وعلى النقيض من ذلك، تتوقع شركات بناء السفن والأدوية زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة و1.6 بالمئة على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وقال 81.3 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون تأثيرات سلبية للإجراءات الجمركية على الأعمال في كلا البلدين، فيما قال 14.7 بالمئة إن التأثير سيكون سلبيا على الشركات الكورية الجنوبية، لكنه سيكون مفيدا لنظيراتها الأميركية.

وفيما يتعلق بردود الحكومة، دعا 44.6 بالمئة إلى إجراء مفاوضات لتقليل الرسوم الجمركية إلى الحد الأدنى، في حين حث 13.6 بالمئة على دعم تنويع أسواق التصدير.

كما أوصى 13.1 بالمئة بتوسيع قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، واقترح 9.4 بالمئة ضمان حصول كوريا الجنوبية على معدلات جمركية مماثلة لتلك التي تحصل عليها الدول الأخرى المنافسة لها في السوق الأميركية.