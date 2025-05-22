أزمة برازيلية تهدد بغليان أسعار الدواجن

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في خطوة قد تهز سوق الدواجن العالمي، أكدت البرازيل، أحد أكبر منتجي ومصدري لحوم الدجاج في العالم والتي تستحوذ على ما يقرب من 14 بالمئة من الإنتاج العالمي، أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد فترة طويلة من الحماية من هذا الوباء الذي اجتاح أجزاء واسعة من العالم، دفع دولاً كبرى مثل الصين واليابان والاتحاد الأوروبي لتعليق واردات الدواجن من البرازيل، مما ألقى بظلال من الشك على استقرار الإمدادات العالمية.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبرز تساؤلات ملحة حول مستقبل أسعار الدواجن العالمية وتأثيرها المباشر على المستهلكين. فهل تُنذر هذه الأزمة البرازيلية بغليان أسعار الدواجن عالمياً، مهددة بذلك طبق الدجاج المفضل على مائدتنا؟ والأهم، هل تنجو أسواق الدواجن العالمية من ارتفاع الأسعار بعد هذه الأزمة غير المتوقعة؟

ووفقاً لوزارة الزراعة البرازيلية، تم اكتشاف الفيروس في منشأة في ولاية ريو جراندي دو سول جنوب البلاد، وقالت إنه تم تنفيذ خطة طوارئ "ليس فقط للقضاء على المرض، ولكن أيضا للحفاظ على القدرة الإنتاجية للقطاع، وضمان الإمدادات، وبالتالي، الأمن الغذائي للسكان".، وأضافت إنها أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ووزارات الصحة والبيئة وشركاء البرازيل التجاريين.

وعلقت العديد من الدول ومنها الصين واليابان والاتحاد الأوروبي واردات الدواجن من البرازيل. وأوضح وزير الزراعة البرازيلي، كارلوس فافارو، أن قرار الصين يأتي في إطار بروتوكول تعليق تلقائي للواردات لمدة 60 يوماً مخصص لهذه الحالات، مما يسلط الضوء على سرعة ردود الفعل الدولية، بحسب وكالة (أ.ب).

وأضافت وزارة الزراعة والماشية أن القيود المفروضة على صادرات الدواجن تتبع القواعد المتفق عليها مع كل دولة مستوردة، بناء على متطلبات شهادة الصحة الدولية. وأشارت إلى أنه اعتماداً على نوع المرض، تنطبق بعض الاتفاقات على الدولة بأكملها بينما تشمل بعض الاتفاقات فرض قيود على المكان الذي يمكن أن تأتي منه المنتجات، على سبيل المثال، ولاية أو مدينة محددة أو منطقة تفشي المرض فقط.

البرازيل أكبر مصدر للدواجن عالمياً

وتعدّ البرازيل أكبر مصدر للدواجن في العالم، وتمثل ما يقرب من 14بالمئة من إنتاج لحوم الدجاج على مستوى العالم، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية. هذا الحجم الهائل يجعل أي اضطراب في قطاعها ينتج عنه اهتزازات كبيرة في الأسواق الدولية.

وكانت الصين الوجهة الأساسية لصادرات الدواجن البرازيلية، حيث استوردت أكثر من 562 ألف طن في عام 2024، ممثلةً 10.89بالمئة من إجمالي صادرات البرازيل من هذا المنتج، فيما استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 231 ألف طن، أي 4.49 بالمئة من الصادرات، وذلك طبقاً لبيانات الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA)، ما يعني أن تعليق هذه الواردات من قبل مستوردين بحجم الصين والاتحاد الأوروبي يُعدّ ضربة قوية للسوق.

مع تعليق الصادرات من أحد أكبر اللاعبين في سوق الدواجن العالمي، تتزايد التوقعات بارتفاع وشيك في الأسعار. فخروج نسبة كبيرة من المعروض العالمي، حتى لو كان مؤقتاً، يخلق ضغطاً تصاعدياً على الأسعار نتيجة تراجع العرض مقابل الطلب المستقر.

ووفقاً لـ رينان أوغوستو أراوجو، كبير محللي السوق في شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس" فأن التفشي يهدد بخفض صادرات الدجاج البرازيلي بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة، مما يدعم فكرة الضغط على الأسعار العالمية.

الفيروس على التجارة العالمية وثقة المستهلك

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي: "إن تفشي إنفلونزا الطيور في البرازيل يُحدث ضغوطاً اقتصادية متزايدة على سوق الدواجن العالمي، نظراً لمكانة البرازيل كأكبر مُصدّر للحوم الدجاج في العالم، وثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة، ويُقدَّر إنتاج لحم الدجاج في عام 2025 بنحو 15.35 مليون طن متري، بزيادة قدرها 2 بالمئة عن عام 2024. ويُعد هذا رقماً قياسياً للبرازيل، وهو ما يعكس استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي، مدعوماً بازدهار الطلب الدولي وانخفاض تكاليف الأعلاف نتيجة وفرة محاصيل الذرة وفول الصويا.

ولفت تقرير صادر عن دائرة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية إلى توقع زيادة إنتاج لحوم الدجاج بنسبة 2 بالمئة في عام 2025، وهذا يُبقي البرازيل في المرتبة الثانية عالمياً، بعد الولايات المتحدة فقط.

وأكد الخبير الاقتصادي الشناوي أن انفلونزا الطيور تمارس تأثيرات شديدة على مستوى العالم سواء كانت تأثيرات مباشرة أم غير مباشرة مما يدفع بضرورة الرقابة الصارمة.

وقال: "يتصف قطاع الدواجن العالمي بالديناميكية والمرونة، مما يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي ويتوقف ذلك التأثير على مدى انتشار الفيروس وسرعة التعامل معه، والوزن النسبي لقطاع الدواجن في الناتج المحلي وأخيرا هيكل قطاع الدواجن.

ويؤثر الفيروس على التجارة العالمية وثقة المستهلك، ويعد قطاع الدواجن قطاعا محورياً في المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البرازيل، فهو يسهم اقتصادياً بشكل كبير في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع إسراع الدول المستوردة إلى فرض حظر تجاري للحيلولة دون دخول الفيروس الى أراضيها. ومن الأمور الدالة على أهمية قطاع الدواجن في البرازيل أنه يوفر فرص عمل مما يؤثر بشكل مباشر على معامل الدخل لمؤشر التنمية البشرية، بحسب الشناوي.

وأضاف: "من المؤكد إن تعليق واردات الدجاج البرازيلية لفترة طويلة سيؤدي إلى نقص في الإمدادات وبالتالي ارتفاع الأسعار للدول المستوردة. وتتزايد المخاوف بشكل خاص بين بعض مطاعم الدجاج المقلي التي تعتمد على الواردات البرازيلية للحصول على المنتجات منزوعة العظم، حيث تستعد لانقطاعات محتملة في الإمدادات. وفي حين تقدر الصناعة أن مستويات المخزون الحالية من الدجاج البرازيلي قد تكفي لنحو شهرين، فإن المخزون المتاح قد لا يكون كافياً لتغطية الطلب بالكامل أثناء توقف الاستيراد. وسيؤدي الحظر الشامل على الواردات البرازيلية إلى ارتفاع حاد في أسعار هذه المنتجات، مما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، وخاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض مثل جنوب افريقيا".

في حال ارتفاع الأسعار عالمياً نظرا لتأخر السيطرة على الفيروس ماذا يحدث؟

يجب الدكتور الشناوي على هذا التساؤل وفقاً لما يلي:

من المتوقع أن تلجأ الدول المستوردة إلى الدولة الأولى عالمياً في الإنتاج وهي الولايات المتحدة.

زيادة الطلب على المنتجات البديلة للحوم الدجاج.

ارتفاع أسعار البيض.

ارتفاع أسعار الدواجن يزيد من تفاقم أزمة الغذاء، خاصة في الدول التي تعتمد على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين، يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة المعيشة للمستهلكين، مما يضع ضغطاً على الميزانيات، ويجعل الغذاء غير متاح للعديد من الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود في الدول المستوردة.

ويختم الخبير الاقتصادي الشناوي بقوله: "ستواجه البرازيل تحديات لوجستية وتغيرات في مسارات الشحن، واضطراب سلاسل الامداد، وتوقف عمليات الشحن إلى الدول المستوردة، بالإضافة إلى انهيار ثقة المستهلك المحلي والأجنبي في المنتج البرازيلي، واضطراب حركة التجارة مما يكلفها أعباء كثيرة، مما قد يدفع الحكومة البرازيلية إلى القيام بعمليات الإعدام الجماعي للدواجن المصابة، وتوقف الإنتاج مؤقتاً، وإغلاق أسواق التصدير. وأيضا التأثيرات على إيرادات النقد الأجنبي وسوق العمل المتمثل في انخفاض التوظف".

تحول الطلب من سوق إلى آخر سيؤدي إلى تقلبات سريعة في الأسعار

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الإعلان عن أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور في البرازيل من شأنه أن يترك أثراً مباشراً على أسعار اللحوم البيضاء أو الدواجن عالمياً، نظراً لأهمية هذه السلعة كإحدى السلع الغذائية الرئيسية في العالم.

وقال الدكتور بدرة: "إن السوق البرازيلي يُعد من أكبر أسواق تصدير الدواجن في العالم، وبالتالي فإن أي خلل فيه يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدواجن من أسواق أخرى، وهو ما ينعكس سريعاً على الأسعار في البورصات العالمية".

وأوضح أن بورصة الدواجن تُشبه إلى حد بعيد البورصات الأخرى مثل الذهب والأسهم، إذ يؤدي تحوّل الطلب من سوق إلى آخر إلى تقلبات سريعة في الأسعار، مشيراً إلى أن توقف الإمدادات من البرازيل سيدفع العديد من الدول المستوردة إلى البحث عن بدائل، ما سيزيد الضغط على الأسواق ويرفع الأسعار.

وتوقع الخبير الاقتصادي بدرة أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام المقبلة على مستوى العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمل يبقى معقوداً على عدم انتشار الوباء على نطاق واسع، لاسيما وأن العالم شهد في سنوات سابقة تأثيرات اقتصادية كبيرة نتيجة انتشار إنفلونزا الطيور، ولم تكن الدول العربية بمنأى عنها.

وشدد الدكتور بدرة في ختام حديثه على ضرورة وجود تنسيق وتوافق دولي بين الحكومات والمؤسسات العالمية المعنية بحماية هذه الصناعة، بهدف محاصرة انتشار الأمراض والسيطرة عليها في مراحلها المبكرة.