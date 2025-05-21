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لونيت وبروكفيلد تطلقان مشروعا عقاريا سكنيا بمليار دولار

21
MAY
2025
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قالت شركة لونيت، وهي شركة إدارة استثمارات عالمية في أبوظبي، في بيان الثلاثاء إنها تعمل مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول على إنشاء مشروع مشترك للعقارات السكنية في الشرق الأوسط بقيمة مليار دولار.
 
وجاء في البيان أن المشروع سيركز على تطوير أصول سكنية عالية الجودة، "للبناء بغرض البيع" والاستفادة من فرص "الشراء بغرض البيع" في الإمارات والسعودية وأسواق أخرى في الشرق الأوسط، وأنه سيتم تشكيل فريق متخصص لتطوير هذه الأصول وإدارتها.
 
وقالت لونيت، التي تدير أصولا قيمتها 110 مليارات دولار، إنها ستخصص "استثمارا أساسيا كبيرا في المشروع حيث ستقوم بتوظيف شبكتها الإقليمية وقدراتها للمساهمة في تعزيز جهود التسويق التجاري وجمع رأس المال".
 
وتأتي هذه الصفقة بعد استحواذ لونيت على حصة 24.5 بالمئة في برج (آي.سي.دي بروكفيلد بالاس) التجاري في مركز دبي المالي العالمي في مارس 2024.
 
وشهدت دبي، مركز الأعمال والسياحة في الخليج، طفرة عقارية بعد جائحة فيروس كورونا بدعم من الاستثمار الأجنبي وإصلاحات الإقامة التي تقودها الحكومة.
 
وقالت شركة نايت فرانك إن قيم العقارات السكنية في الإمارة ارتفعت 70 بالمئة خلال أربع سنوات حتى ديسمبر 2024.
 
وشهدت أبوظبي أيضا طلبا من المشترين الأجانب مدعوما بنشاط أعمال صناديق التحوط والشركات العائلية وشركات العملات المشفرة.
 
ووفقا لبحث أجرته نايت فرانك، زات قيمة الشقق في العاصمة السعودية الرياض 75 بالمئة في آخر أربع سنوات.
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