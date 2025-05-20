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المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية

20
MAY
2025
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خفّض البنك المركزي الصيني الثلاثاء إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني.
 
قال بنك الشعب الصيني في بيان إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تمّ خفضه من 3.1 بالمئة إلى 3 بالمئة.
 
وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6 بالمئة إلى 3.5 بالمئة. ويتماشى هذا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ بخفض قدره 10 نقاط أساس.
 
يُمثل هذا أول خفض في أسعار الفائدة منذ خفض البنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، في الوقت الذي تُكثف فيه بكين جهودها لدعم اقتصادها.
 
يؤثر سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يُمثل سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة 5 سنوات معيارًا لأسعار الفائدة على الرهن العقاري.
 
 
جاءت تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الذي بادرت فيه مجموعة من البنوك التجارية المدعومة من الدولة بخفض أسعار الفائدة على ودائعها بما يصل إلى 25 نقطة أساس في وقت سابق من يوم الثلاثاء، في محاولة لحماية هامش صافي الفائدة، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الإقراض الرئيسية.
 
ومن المرجح أن يواصل بنك الشعب الصيني تخفيف سياسته النقدية، وفقًا لما ذكره زيتشون هوانغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، متوقعًا خفض أسعار الإقراض بمقدار 40 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام.
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