الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو واحد بالمئة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأميركي مجددا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3223.55 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3228.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

كان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين بالمئة، الجمعة، مسجلا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة الاثنين مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد إن "تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تراجع في المخاطر من جانب السوق أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب".

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات.

والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.42 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 965.23 دولار.