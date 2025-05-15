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الذهب ينتعش قليلاً في انتظار مؤشرات أميركية جديدة

15
MAY
2025
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا على مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.
 
تحديث الأسعار
زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3183.20 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3185.60 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضابية الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
 
 
وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.
 
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.16 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 984.05 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.
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