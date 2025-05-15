أمن أوروبا والإنفاق الدفاعي يتصدران اجتماع وزراء خارجية «ناتو» في تركيا

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فرضت قضايا في مقدمتها مستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء والجهود المبذولة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية نفسها على جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنطاليا (جنوب تركيا). ويناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه وزراء من دول «ناتو» الـ32، بشكل شامل، الاستعدادات لقمة الحلف المقرر عقدها في لاهاي يومي 24 و25 يونيو (حزيران) المقبل.

وركزت سلسلة من اللقاءات، عُقدت قبل انطلاق الاجتماع الذي بدأ الأربعاء ولمدة يومين، والذي انطلق عشية جولة محادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في إسطنبول، على الحاجة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم في أقرب وقت ممكن وتولي الحلفاء الأوروبيين دوراً أكبر في أمن القارة. وأكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية أهمية مساهمات تركيا في أمن أوروبا، لافتة إلى أنها تعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن الأوروبي بجيشها القوي وقدراتها العسكرية الحديثة وصناعتها الدفاعية الديناميكية.

التعاون الدفاعي

وأشارت إلى أن إنفاق تركيا الدفاعي يتجاوز معيار «الناتو» البالغ 2 في المائة، كما تواصل المساهمة بكوادر وكفاءات كبيرة في عمليات ومهام الحلف. وأضافت المصادر: «من أولوياتنا في اجتماع وزراء خارجية (ناتو) إرساء السلام والاستقرار والحفاظ عليهما في المناطق المجاورة للحلف وفي الشرق الأوسط، والمطالبة بتضامن صادق وحقيقي بين الحلفاء في مكافحة الإرهاب»، وتابعت أن أهم المطالب التركية أيضاً إزالة العقبات أمام التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتجارة بين الحلفاء في أسرع وقت ممكن «دون أي استثناءات».

وفي تصريحات سبقت انعقاد الاجتماع، لفت الأمين العام لـ«ناتو» مارك روته إلى التقدم في الصناعات الدفاعية في تركيا، قائلاً إن «علينا تطوير هذا الأمر في جميع أنحاء الحلف، لأننا نعلم أن الروس يعيدون هيكلة أنفسهم بسرعة، فهم يُنتجون الآن في 3 أشهر ذخيرة كان الحلف يُنتجها في عام، على الرغم من أن القوة الاقتصادية لدول «ناتو» مجتمعة تفوق قوة روسيا بـ25 ضعفاً. وتطرق إلى مساعي تركيا لاقتناء طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية، مؤكداً أنه يشجع الحلفاء على عدم فرض قيود على مبيعات الأسلحة فيما بينهم، مشيراً إلى أن تركيا تعد من أكثر الحلفاء تعرضاً للهجمات الإرهابية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن قرار حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، حل نفسه وإلقاء أسلحته يعد تطوراً «بالغ الأهمية».

الحرب الروسية الأوكرانية

وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة في إسطنبول، الخميس، بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وإحلال السلام بين موسكو وكييف، لفت روته إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحسين الوضع في قضية أوكرانيا، وأن تركيا تلعب دوراً كبيراً في هذا الشأن.

وذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجح في إزالة الجمود بين روسيا وأوكرانيا، وأن تقدماً ملحوظاً تحقق خلال الأيام الماضية فيما يخص إنهاء الحرب الدائرة بينهما. وأشار روته إلى أنه على اتصال وثيق مع جميع الأطراف الرئيسية في المحادثات المرتقبة، لكن من الصعب بالنسبة له أن يتوقع ما سيحدث في الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة. وتوقع أن الأسبوعين المقبلين سيحملان فرصاً مهمة لتحريك القضية الأوكرانية إلى وضع أفضل تحت قيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أهمية الدور، الذي تقوم به الولايات المتحدة وتركيا في المحادثات.

في السياق ذاته، ناقش وزيرا خارجية تركيا، هاكان فيدان، وأوكرانيا، أندريه سيبيها، في لقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية «ناتو» في أنطاليا، جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار والسلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، وزيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي المزمعة إلى تركيا الخميس. وذكر مصدر بوزارة الخارجية التركية أن فيدان أكد، خلال اللقاء، استعداد تركيا لاستضافة أي محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا.

تركيا ودبلوماسية السلام

في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، الأربعاء، إن بلاده تسهم بشكل فعال في جهود السلام الإقليمي والدولي، عاداً أن تركيا تحوّلت إلى مركز لدبلوماسية السلام، وتسهم بفاعلية في جهود السلام في منطقتها وخارجها. وأضاف إردوغان أن تركيا باتت دولة يُطلب دعمها ومساعدتها ووساطتها في حل الأزمات الإقليمية والدولية.

ولفت إردوغان، الذي التقى روته في أنقرة الثلاثاء لبحث القضايا المتعلقة بـ«الناتو» وجهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الأدوار التي تلعبها بلاده بشأن قضايا مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتوتر بين باكستان والهند، والعدوان الإسرائيلي في غزة، والمحادثات الجارية بين الصومال وإثيوبيا. وأوضح أن بلاده انتهجت «سياسات مبدئية ومتسقة وعادلة ومنصفة خلال انخراطها في هذه المساعي الدبلوماسية، ولا غاية لها في المنطقة، وعلى المستوى العالمي سوى تحقيق السلام والطمأنينة والديمقراطية والأمن والاستقرار.