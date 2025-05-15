أسعار النفط تهبط بعد زيادة غير متوقعة في المخزونات الأميركية

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تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة الخميس، بعد أن أثارت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي مخاوف المستثمرين إزاء فائض الإمدادات.

تحرك الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31دولار أو 2.07 بالمئة إلى 61.84 دولار بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 0.8 بالمئة أمس الأربعاء، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وخسرت عقود برنت بنحو 2 بالمئة إلى 64.76 دولار.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 مليون برميل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.1 مليون برميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أيضا زيادة كبيرة بلغت 4.3 مليون برميل في مخزونات الخام الأسبوع الماضي.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين، ضمن ما يعرف بأوبك+، على زيادة إنتاج النفط.

وخفضت أوبك أمس الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك+ هذا العام.