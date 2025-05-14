سامسونغ تستحوذ على شركة ألمانية مقابل 1.7 مليار دولار

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وقعت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اتفاقية للاستحواذ على شركة "فليكت غروب" الألمانية المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مقابل 1.5 مليار يورو (ما يعادل 1.7 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت الشركة في إفصاح للبورصة.

وتعتزم سامسونغ، الكورية الجنوبية، شراء كامل أسهم الشركة الألمانية من شركة الاستثمار الأوروبية "تريتون"، في صفقة تُعدّ الأكبر لها منذ نحو ثماني سنوات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

يذكر أن "فلاكت" هي شركة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الألمانية ويقع مقرها في هيرنه بغرب ألمانيا.

وقال المسؤول التنفيذي في سامسونغ، تي إم روه، إن الشركة تواصل التزامها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره ليكون من محركات النمو المستقبلية الرئيسية.

وتقع الشركة الألمانية في غرب البلاد، وتقدم خدماتها لأكثر من 60 عميلا في مجالات مثل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية وصناعات الأغذية والمشروبات.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بشكل نهائي خلال العام المقبل.