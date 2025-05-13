مساكن دبي ريت تنوي جمع 487 مليون دولار في طرح عام أولي

A + A -

أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، الثلاثاء عن النطاق السعري للطرح لكل وحدة وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، في سوق دبي المالي.

وفيما يلي تفاصيل النطاق السعري للطرح:

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة. وسيشمل الطرح 1,625,000,000 وحدة (مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليون وحدة)، تُمثل 12.5 بالمئة من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت. يحق لمدير الصندوق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح ما بين 1.739 مليار درهم (473 مليون دولار) و1.788 مليار درهم (487 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليار دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار).

عملية الاكتتاب

يتألف طرح مساكن دبي ريت من شريحتين:

الشريحة الأولى، وهي طرح الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، يتم تخصيص 10 بالمئة من وحدات الطرح، والتي تمثل 162,500,000 (مئة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف) وحدة، وتستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي.

الشريحة الثانية، طرح الشركات، سيتم تخصيص 90 بالمئة من وحدات الطرح، والتي تمثل 1,462,500,000 (مليار وأربعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف) وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة ("المستثمرون المحترفون") خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

ويمكن للمستثمرين في كلا الشريحتين الاكتتاب في الطرح اعتباراً من 13 مايو 2025 وحتى 20 مايو 2025. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو 2025.

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 28 مايو 2025 أو قرابة ذلك. ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز "DUBAIRESI".

وتم تعيين سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.م.م، وبنك أبوظبي الأول، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، "البنوك") لهذا الطرح.

وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي. ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.

ملخص عرض الاستثمار لمساكن دبي ريت

يُعد مساكن دبي ريت أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، ومن المتوقع أن يكون عند الإدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة بقيمة أصول إجمالية تبلغ 21.63 مليار درهم إماراتي، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى في المنطقة.

يدير الصندوق 35,700 وحدة سكنية في دبي، موزعة بشكل استراتيجي في مناطق رئيسية ضمن الإمارة، مما يجعله واحداً من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات في دبي، والمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي. وتتنوع محفظة الصندوق عبر مواقع وأنواع عقارات وفئات سعرية مختلفة، حيث تضم باقة من الخيارات السكنية للعائلات والأفراد تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لسكان دبي على اختلاف مستويات دخلهم.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لمساكن دبي ريت فتوى تؤكد فيها أن الصندوق والطرح متوافقان من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

حقق الصندوق نمواً قوياً في توليد النقد مدفوعاً بنمو إيراداته، وتحسن هوامشه، وارتفاع معدلات تحويل التدفقات النقدية. وعلى الرغم من استمرار نفقاتها الرأسمالية للحفاظ على جودة أصولها، تواصل محفظة مساكن دبي العقارية توليد تدفقات نقدية حرة قوية، مستفيدةً من اكتمال برامج استثمارية رئيسية مؤخراً. يحافظ مساكن دبي ريت على مرونة استراتيجية وكفاءة التكاليف عبر دورات السوق، مدعومةً بهيكلية رأس المال المنضبطة وسياسة المديونية المتحفظة.

رهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025.

يتوقع مساكن دبي ريت أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80 بالمئة من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات.

فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80 بالمئة من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.

وبناءً على ذلك، يشير النطاق السعري للطرح إلى بلوغ عائد توزيعات الأرباح الإجمالي نسبة 7.9 بالمئة بأدنى مستوى للنطاق السعري و7.7 بالمئة بأعلى مستوى للنطاق السعري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تتم إدارة وتشغيل أصول مساكن دبي ريت بفعالية من قِبل فرق ذات خبرة طويلة وسجل حافل، تركّز على التفاعل المستمر مع المستأجرين، وتعزيز القيمة المضافة للمجمعات السكنية المُدارة، وزيادة التدفقات النقدية، وتقليل المخاطر.

يستفيد مساكن دبي ريت من منظومة الأعمال الأوسع لمجموعة دبي القابضة في قطاع العقارات، والتي تشمل التطوير، وإدارة الأصول، وإدارة المرافق، وإدارة المجمّعات السكنية، مما يجعله في وضع قوي لتحقيق النمو المستدام وتقديم عوائد جذابة للمستثمرين.

المخطط الزمني للطرح العام الأولي

الانتهاء من بناء سجل الأوامر: 20 مايو 2025

إعلان سعر الطرح النهائي: 21 مايو 2025

التخصيص النهائي للوحدات المطروحة للشريحة الأولى: 26 مايو 2025

رد المبالغ الفائضة: 26 مايو 2025

اليوم الأول للتداول: 28 مايو 2025

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.