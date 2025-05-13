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أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

13
MAY
2025
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حومت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا، مما قلص الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب انخفاضا 2.7% في الجلسة السابقة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3235.20 دولار.

وبعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، إذ انخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، وانخفضت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%، مما دعم الأسهم العالمية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد فرضتا رسوما جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أثار حربا تجارية. وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد: "احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عززت الإقبال على المخاطرة وبالتالي تراجع الطلب على الملاذ الآمن".

في حين ينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، للحصول على مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.78 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 982.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 942.19 دولار.

 

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