اليوم.. الذهب يعلو مجددًا فكم بلغ؟

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في الجلسة الماضية، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3309.39 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3314.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو اثنين بالمئة في الجلسة الماضية إلى 3288.39 دولار بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا.

وقال ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهما أبرما "اتفاقا يمثل انفراجة" يبقي على رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة من بريطانيا.

ووافقت بريطانيا بموجبه على خفض رسومها الجمركية من 5.1 بالمئة إلى 1.8 بالمئة وفتح سوقها بشكل أكبر أمام السلع الأميركية.

وذكرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير سيجتمعان مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ غدا السبت في سويسرا.

ومن المقرر أن يُلقي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلماتٍ في وقتٍ لاحق من اليوم لتقديم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسات البنك المركزي الأميركي.

ويوم الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثابتة وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.37 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 980.62 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 973.04 دولار.