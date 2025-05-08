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"أدنوك للحفر" تسجل أداء استثنائيا في الربع الأول

8
MAY
2025
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أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيقها لنتائج مالية قوية للربع الأول للعام 2025، مما يعزز مسار نموها التصاعدي، ويعكس مرونة أدائها المالي ويمهد لعام آخر من النمو والنجاحات.
 
أبرز النتائج المالية في الربع الأول:
الإيرادات: 4.3 مليار درهم إماراتي، زيادة 32 بالمئة على أساس سنوي.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 1.96 مليار درهم، زيادة 22 بالمئة على أساس سنوي
صافي الربح: 1.30 مليار درهم، زيادة 24 بالمئة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تحافظ "أدنوك للحفر" على زخم النمو في العام 2025 بفضل الدعم الذي يوفره الطلب القوي والمستمر على خدماتها، وتركيز الشركة المستمر على التميز التشغيلي والاستثمارات الاستراتيجية في توسيع الأسطول والخدمات المتكاملة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتوسع على المستوى الدولي.
 
من جانبه، قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "بدايتنا القوية للربع الأول من العام 2025 تعكس مرونة أدائنا المالي وتمهد لعام آخر من النمو، وتؤكد أننا نتقدم بثبات نحو تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، المتمثلة في توسيع أسطول حفاراتنا ونطاق خدماتنا لحقول النفط، وتطوير قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية."
 
 
وأضاف "ساهم حصولنا على عقود جديدة وتوسعنا في أسواق استراتيجية في نمو حجم أعمالنا وتعزيز التزامنا بالابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية عبر كافة قطاعات أعمالنا وعملياتنا. كما أننا في "أدنوك للحفر" وبفضل التدفقات القوية المتوقعة للإيرادات، والطلب المستمر على خدماتنا، واستراتيجياتنا التوسعية على المستوى الدولي، ورؤيتنا الواضحة للأرباح المستقبلية، نمتلك الإمكانات والمقدرات الضرورية لنحقق النمو المستدام ونعزز القيمة لمساهمينا".
 
وفي الختام شدد الصيعري على التزام الشركة بدروها الرائد في تطوير الخدمات في أسواق الطاقة المحلية والعالمية عبر تعزيز الابتكار وإدماج التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي.
 
نمو قوي على مستوى القطاعات
قطاع خدمات الحفر البري : ارتفعت الإيرادات بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 1.81 مليار درهم، تحققت هذه الزيادات بفضل تشغيل حفارات جديدة وإيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 110 مليو ن درهم.
قطاع الخدمات البحرية (الحفر البحري والجزر الاصطناعية:) ارتفعت الإيرادات بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.23 مليار درهم، ويعود ارتفاع الإيرادات إلى زيادة النشاط في الجزر
قطاع خدمات حقول النفط: ارتفعت الإيرادات بنسبة 134 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.26 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 448 مليون درهم، إلى جانب زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة (IDS) وتقديم خدمات إضافية الأخرى.
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