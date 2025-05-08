"ديزني" تحقق أرباحا بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الثاني

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حققت شركة "والت ديزني" أرباحا وإيرادات قوية خلال الربع الثاني، حيث شهدت وحدة "ديزني" التي تشمل المتنزهات الترفيهية داخل الولايات المتحدة أداء مزدهرا، كما أضافت أكثر من مليون مشترك جديد إلى خدمة البث الخاصة بها.

وحققت ديزني أرباحا بلغت 3.28 مليار دولار، أي ما يعادل 1.81 دولار للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 مارس الماضي.

وكانت الشركة، التي تتخذ من مدينة بوربانك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، قد حققت خسائر بلغت 20 مليون دولار، أي ما يعادل سنتا واحدا للسهم، في العام السابق.

وبلغت الأرباح 1.45 دولار للسهم الواحد بعد استبعاد الرسوم والمزايا لمرة واحدة، متجاوزة بذلك توقعات "وول ستريت" البالغة 1.18 دولار، حسبما أظهر استطلاع أجرته شركة "زاكس إنفستمنت" لأبحاث الاستثمار.

وارتفع إيرادات الشركة بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 23.62 مليار دولار، متجاوزة التوقعات أيضا.

وارتفعت إيرادات قطاع الترفيه في ديزني بنسبة 9 بالمئة، كما ارتفعت إيرادات قسم التجارب بنسبة 6 بالمئة.

وحقق قسم الترفيه من وحدة خدمات الشركة المباشرة الموجهة إلى المستهلك، والذي يتضمن خدمتي "ديزني+" و"هولو"، دخلا تشغيليا بلغ 336 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 47 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 8 بالمئة.

وشهدت خدمة البث "ديزني+" ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة في عدد المشتركين المدفوعين محليا، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.

وشهدت الخدمة ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة على المستوى الدولي.

وارتفع إجمالي عدد المشتركين المدفوعين في خدمة البث "ديزني+" بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 126 مليون مشترك خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 6ر124 مليون مشترك خلال الربع الأول.

وتتوقع ديزني تحقيق أرباح معدلة للعام بأكمله قدرها 5.75 دولارات للسهم الواحد.