تايلاند تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 2.1% للعام الحالي

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خفضت وزارة المالية في تايلاند توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام الجاري، إلى 2.1%، بالمقارنة مع نسبة 3% التي كان قد تم توقعها في شهر يناير الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" الخميس، بأن الوزارة أرجعت السبب وراء خفض التوقعات إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد البلاد.

وأكد المدير العام لمكتب السياسة المالية، بورنتشاي ثيرافيجا، في بيان إعلامي اليوم الخميس، أن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات في مجال السياسة المالية لدعم الطلب المحلي واستعادة الثقة، إذا لزم الأمر.

وأضاف بورنتشاي أن الاقتصاد يواجه تحديات بسبب التوترات التجارية العالمية، نتيجة لتزايد التنافس في الصادرات، وتدفق المنتجات من دول أخرى إلى تايلاند، بالإضافة إلى تزايد التقلبات في أسواق المال العالمية.