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7.4 مليار دولار إيرادات "العالمية القابضة" في 3 أشهر

7
MAY
2025
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أعلنت الشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، ووصلت إيرادات الشركة إلى 27.2 مليار درهم (حوالي 7.41 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 41.1 بالمئة مقارنة مع إيرادات الربع الأول من عام 2024 البالغة 19.3 مليار درهم (5.25 مليار دولار)، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 4.1 مليار درهم (1.12 مليار دولار)، وهامش صافي الربح 15.2 بالمئة.
 
وقالت الشركة في بيان إن هذه النتائج تعكس الزخم القوي والنمو المستمر للمجموعة في قطاعات أعمالها المتنوعة، كما تؤكد التزامها بتحقيق قيمة متميزة ومستدامة لمساهميها.
 
وساهمت القطاعات الرئيسية بقوّة في نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات قطاع العقارات بنسبة 53.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة ناجحة، وبالتالي ساهم القطاع بنسبة 42.5 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.
 
كما حقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف أداءً قوياً، وارتفعت إيراداته بنسبة 18.0 بالمئة على أساس سنوي، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع ومبادرات التنويع والتوسع الدولي المستمر.
 
وشهد قطاع الضيافة والترفيه قفزة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 96.6 بالمئة، نتيجة ارتفاع معدلات الإشغال والطلب القوي على الأصول الرئيسية.
 
وبلغ إجمالي الأصول 416.6 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2025، مقارنة مع 401.8 مليار درهم في نهاية عام 2024. وتعكس هذه الزيادة قدرة المجموعة على توسيع محفظتها المتنوعة من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات الموجهة والمدروسة، ونمت أصول قطاع العقارات والبناء بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 170.7 مليار درهم.
 
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن أداءنا القوي خلال الربع الأول من عام 2025 يدعم نموذج أعمالنا المتنوع والتأثير المتنامي لاستثماراتنا الاستراتيجية في الأسواق العالمية. وتزامناً مع جهودنا المستمرة لتوسيع محفظتنا، واصلنا تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز مصادر الإيرادات المتكررة، لضمان المرونة والاستقرار في جميع قطاعات العمل.
 
واضاف أنه إلى جانب تحقيق نتائج مالية قوية، تساهم الشركة أيضاً في تشكيل القطاعات المستقبلية الحيوية من خلال بناء شبكات هادفة تعزّز القيمة، ومن خلال الربط بين الشركات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية والتميز التشغيلي، نُرسي الأسس لمنظومة قوية ترسّخ حضور الشركة وتأثيرها المستدام حول العالم، ونلتزم التزاماً ثابتاً بتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين ومختلف أصحاب المصلحة حول العالم.
 
وتحافظ الشركة العالمية القابضة على مكانة قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق، مدفوعةً باستراتيجيتها الاستثمارية المدروسة والمبتكرة، وقوة أدائها التشغيلي، والتزامها بدفع عجلة النمو المستدام عبر منظومتها الاستثمارية العالمية.
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