فورد تتوقع خسائر بـ 1.5 مليار دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

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توقعت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات، الإثنين، تكبد خسارة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار من أرباحها التشغيلية المعدّلة هذا العام، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة، بحسب ما أعلنت الشركة في إفصاح.

وقالت الشركة إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة، والتي تُطبق على نطاق واسع ولكن مع استثناءات بموجب الاتفاقات التجارية الأميركية مع المكسيك وكندا، إلى جانب فترات سماح للشركات التي لديها إنتاج محلي، قد خلقت حالة من عدم اليقين.

وبسبب هذه التطورات، أعلنت فورد تعليق توجيهاتها المالية لبقية العام.

وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن نتائج الربع الأول من العام، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 40.7 مليار دولار.

كما انخفض صافي الدخل إلى 471 مليون دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى تراجع الأرباح التشغيلية في قسم محركات الاحتراق الداخلي.

وهبطت الأرباح التشغيلية لهذا القسم إلى 96 مليون دولار فقط، مقارنة بـ901 مليون دولار قبل عام، نتيجة لانخفاض حجم المبيعات وتأثيرات غير مواتية لأسعار صرف العملات.

كما سجل قسم المركبات التجارية في فورد انخفاضا بنسبة 56 بالمئة في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، ويُعزى ذلك جزئيا إلى توقف مخطط للإنتاج.

أما في قسم السيارات الكهربائية، فقد تقلّصت الخسائر التشغيلية إلى 849 مليون دولار، بعد أن كانت أكثر من 3ر1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.