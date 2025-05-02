living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يفقد "قاهر" ريال مدريد في الإياب أمام إنتر

2
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن برشلونة الإسباني احتمالية غياب المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.
 
وخرج كوندي مصابا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 ذهابا الأربعاء، على أن تُقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.
 
وقال برشلونة في بيان: أظهرت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول جول كونديه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.
 
ولم يحدد العملاق الكاتالوني مدة غياب لاعبه الذي أهداه لقب كأس إسبانيا بتسجيله هدف الفوز الحاسم 3-2 في الشوط الإضافي الثاني (116) على غريمه التقليدي ريال مدريد.
 
لكن من المرجّح أن يغيب أيضا عن مواجهة الكلاسيكو الرابع في مختلف المسابقات هذا الموسم مع الغريم ريال في 11مايو ضمن الليغا، كما تأكد غيابه عن لقاء بلد الوليد السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.
 
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد ويُطارد حلم تحقيق رباعية هذا الموسم.
 
واضطر المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك الى الدفع بإريك غارسيا في مركز الظهير الأيمن خلال الشوط الثاني من مواجهة إنتر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، عقب إصابة مدافعه الفرنسي.
 
وخاض كوندي (26 عاما) 53 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout