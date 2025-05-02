برشلونة يفقد "قاهر" ريال مدريد في الإياب أمام إنتر

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أعلن برشلونة الإسباني احتمالية غياب المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وخرج كوندي مصابا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 ذهابا الأربعاء، على أن تُقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.

وقال برشلونة في بيان: أظهرت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول جول كونديه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

ولم يحدد العملاق الكاتالوني مدة غياب لاعبه الذي أهداه لقب كأس إسبانيا بتسجيله هدف الفوز الحاسم 3-2 في الشوط الإضافي الثاني (116) على غريمه التقليدي ريال مدريد.

لكن من المرجّح أن يغيب أيضا عن مواجهة الكلاسيكو الرابع في مختلف المسابقات هذا الموسم مع الغريم ريال في 11مايو ضمن الليغا، كما تأكد غيابه عن لقاء بلد الوليد السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد ويُطارد حلم تحقيق رباعية هذا الموسم.

واضطر المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك الى الدفع بإريك غارسيا في مركز الظهير الأيمن خلال الشوط الثاني من مواجهة إنتر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، عقب إصابة مدافعه الفرنسي.

وخاض كوندي (26 عاما) 53 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات.