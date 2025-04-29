تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 7.9% خلال مارس

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.3% على أساس شهري إلى 7.9% في شهر مارس الماضي.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل مشاركة القوى العاملة في تركيا ارتفع بنسبة 0.4% إلى 53.4%.

كما صعد معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدل في ضوء العوامل الموسمية 0.3% إلى 28.8%، وفق وكالة "رويترز".

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تركيا الائتماني عند "BB-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة، في تقرير يوم السبت الماضي، إلى تحديات وضغوط محتملة على الاقتصاد التركي جراء الرسوم الأميركية الجديدة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد التركي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا تتوقع تأثر تجارتها وإنتاجها وصادراتها سلبًا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتركيا من بين الدول التي فرض ترامب عليها أقل رسوم جمركية "مضادة" بنسبة 10%، ويُنظر إليها على أنها من بين عدد قليل من الدول التي من المحتمل أن تستفيد من الرسوم.