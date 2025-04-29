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بكين: قرار تجميد تسلّم طائرات بوينغ سببه الرسوم الأميركية

29
APRIL
2025
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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إن شركات الطيران الصينية وبوينغ تأثرت بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية وعبرت عن أملها في أن تستجيب الولايات المتحدة لمخاوف الشركات وتعمل على خلق بيئة تجارية مستقرة.
 
وهذا البيان أول تعليق من بكين على تأثير الرسوم الجمركية على صناعة الطيران منذ أن أعادت شركة بوينغ الأميركية ثلاث طائرات من طراز 737 ماكس إلى الولايات المتحدة بعد إرسالها إلى الصين لتسليمها إلى عملاء صينيين.
 
وقالت بوينغ الأسبوع الماضي إن عددا من عملائها في الصين أشاروا إلى أنهم لن يستلموا طائرات جديدة بسبب الرسوم الجمركية، وإنها تتطلع إلى إعادة بيع عشرات الطائرات المحتمل عدم تسليمها للصين، وفق وكالة "رويترز".
 
وذكرت الوزارة في ردها على أسئلة وسائل الإعلام بشأن الطائرات التي أعادتها بكين إن الصين مستعدة لدعم التعاون التجاري الطبيعي بين البلدين، ودعت واشنطن إلى خلق بيئة يمكن التنبؤ بها للتجارة والاستثمار.
 
وأضافت الوزارة "شركات الطيران الصينية المتضررة وشركة بوينغ عانت بشدة"، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية والنقل الجوي وأنشطة الاستثمار.
 
ووصلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى 145% على العديد من المنتجات الصينية، في حين ردت بكين برسوم جديدة بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس".
 
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس إن شركة بوينغ "يجب ألا تفي بالتزاماتها مع الصين" بسبب عدم استلام بكين للطائرات التي اتفقت على شرائها من الشركة.
 
وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "هذا مجرد مثال صغير على ما فعلته الصين بالولايات المتحدة لسنوات".
 
وأكدت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أن عملاءها الصينيين يرفضون استلام طائرات جديدة صُممت لهم بسبب الرسوم الجمركية، وذلك مع عودة طائرة بوينغ ثالثة إلى الولايات المتحدة يوم الخميس.
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