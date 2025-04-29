الذهب ينخفض.. والسبب؟

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انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الثلاثاء، مع تراجع جاذبيته كملاذ آمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، فيما يترقّب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3314.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.7% لتسجل 3325.10 دولار.

في المقابل، تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.98 دولاراً، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% إلى 984.56 دولاراً، بينما خسر البلاديوم 0.4% ليسجل 945.47 دولاراً للأونصة.