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الذهب يهبط بأكثر من 1% مع بوادر انحسار التوترات التجارية

28
APRIL
2025
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انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، إذ عزز تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.
 
وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3272.89 دولار للأونصة. وسجلت الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل/نيسان.
 
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3283.70 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".
 
ارتفع الدولار الأميركي 0.3% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
 
وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، تيم واترر: "ربما يكون من العدل أن نقول إن الأسواق المالية والأصول المحفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص تشعر بتحسن طفيف بشأن وضع الرسوم الجمركية الآن مقارنة بالأسبوع الأول المحموم في أبريل".
 
وأضاف: "عززت تعليقات البيت الأبيض الأسبوع الماضي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب".
 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات جارية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.
 
وكانت إدارة ترامب قد أشارت هذا الأسبوع إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من الركود.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 32.70 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 965.70 دولارا، في حين نزل البلاديوم 1% إلى 939 دولارا للأونصة.
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