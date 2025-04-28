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ارتفاع أسعار النفط رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية

28
APRIL
2025
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ارتفعت أسعار النفط قليلا في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين لكنها ظلت متأثرة بالضبابية بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين مما يلقي بظلاله على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود، في حين ألقى احتمال زيادة "أوبك+" لإمداداتها المزيد من التشاؤم.
 
وبحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 66.96 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أيضا إلى 63.11 دولار للبرميل.
 
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة التداول عبر الإنترنت مومو أستراليا، مايكل مكارثي: "غياب الأخبار يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل متواضع إذ يتخذ المتعاملون مراكز قصيرة قبل زيادة محتملة في إمدادات "أوبك+" من اجتماع 5 مايو وزيادة كبيرة في الإنتاج في الولايات المتحدة".
 
ومن المتوقع أن يقترح بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، أن تقوم المجموعة بتسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي عندما يجتمعون في الخامس من مايو/أيار.
 
تسببت توقعات زيادة المعروض والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي في انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% الأسبوع الماضي.
 
وتعرضت السوق لاضطرابات بسبب إشارات متضاربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والصين بشأن التقدم الذي تم إحرازه لتهدئة الحرب التجارية التي تهدد بتقليص النمو العالمي.
 
وفي أحدث تعليق من واشنطن، لم يؤيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأحد تأكيد ترامب على وجود مفاوضات مع الصين. وفي وقت سابق، نفت بكين إجراء أي محادثات.
 
يراقب المستثمرون أيضا المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، والتي تستمر هذا الأسبوع. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يزال "حذرا للغاية" بشأن نجاح المفاوضات.
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