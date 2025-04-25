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صندوق النقد يتوقع ألا يحقق الاقتصاد الألماني نموا في 2025

25
APRIL
2025
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أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن تخفيض توقعاته مجددا بالنسبة لأداء الاقتصاد الألماني حيث توقع ألا يحقق أكبر اقتصاد نموا هذا العام.
 
وأظهرت بيانات التوقعات الاقتصادية الجديدة للصندوق الذي يتخذ من العاصمة الأميركية مقرا له أن معدل نمو الاقتصاد الألماني في هذا العام سيبلغ 0 بالمئة، بينما كانت توقعاته التي أعلنها في يناير تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 0.3 بالمئة.
 
وفي ذات السياق، خفض الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي مشيرا إلى أنه سيحقق نموا بمعدل 2.8 بالمئة فقط، وهو معدل أبطأ بكثير مما تم توقعه في يناير (بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية).
 
وكتب كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس، معلقا على النزاعات التجارية، أن الاقتصاد العالمي يواجه "اختبارًا صعبًا".
 
وأضاف أن العالم يشهد "عصرًا جديدًا"، يتم فيه إعادة ضبط النظام الاقتصادي العالمي.
 
ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة ضعف طويلة.
 
وتشير التوقعات الأساسية لصندوق النقد الدولي إلى أن ألمانيا ستأتي من جديد في ذيل قائمة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من حيث النمو الاقتصادي هذا العام.
 
وفي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ركود الاقتصاد الألماني هذا العام، كانت معاهد ألمانية رائدة في البحوث الاقتصادية توقعت أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الألماني نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة .
 
وتعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية، التي تواصل تصريف الأعمال، تخفيض توقعاتها الاقتصادية مرة أخرى، وتتوقع أيضًا ركود الاقتصاد المحلي هذا العام.
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