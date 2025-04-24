153 مليون يورو أرباح نوكيا في الربع الأول.. تراجع بـ 70%

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سجلت شركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا، الخميس، خسائر بقيمة 60 مليون يورو بما يعادل 0.01 يورو للسهم الواحد من عملياتها المستمرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 451 مليون يورو بما يعادل 0.08 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه حققت الشركة أرباحا صافية بعد استبعاد البنود المتغيرة بقيمة 153 مليون يورو بما يعادل 0.03 يورو للسهم مقابل 512 مليون يورو بما يعادل 0.09 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 70 بالمئة.

في الوقت نفسه سجلت نوكيا خسائر تشغيل بقيمة 48 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل بقيمة 405 ملايين يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات نوكيا خلال الربع الأول بنسبة 1 بالمئة سنويا إلى 4.39 مليار يورو مقابل 4.44 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنظر إلى المستقبل، قال جاستن هوتارد، الرئيس التنفيذي للشركة: "فيما يتعلق بموقف التعريفات الجمركية، ربما نشهد بعض الاضطرابات قصيرة المدى. وسنواصل الاستفادة من مرونة شبكتنا التصنيعية العالمية للحد من تأثير تطورات الرسوم الجمركية. بناءً على ما نراه اليوم، نتوقع تأثيرًا يتراوح بين 20 و30 مليون يورو على أرباحنا التشغيلية في الربع الثاني نتيجة الرسوم الجمركية الحالية. ونظرًا لضعف الرؤية، لم نعتمد أي افتراضات تتعلق بالرسوم الجمركية في النصف الثاني من عام 2025."