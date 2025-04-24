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شركة بوينغ تقلص خسائرها خلال الربع الأول

24
APRIL
2025
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قلصت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات خسائرها خلال الربع الأول لتصل إلى 123 مليون دولار مقارنة بـ 343 مليون دولار خلال العام الماضي.
 
وبلغت الخسائر لكل سهم 0.16 دولار مقارنة بـ 0.56 دولار. وبلغت الارباح التشغيلية الاساسية 199 مليون دولار مقارنة بتسجيل خسائر بقيمة 388 مليون دولار خلال العام الماضي.
 
وارتفع إجمالي الايرادات خلال الربع الأول 19.5 مليار دولار مقارنة بـ 16.6 مليار دولار العام الماضي. وكان المحللون قد توقعوا أن تبلغ الإيرادات 19.8 مليار دولار.
 
وقالت الشركة إن النتائج تعكس ارتفاع الانتاج. ويهدف برنامج 737 لزيادة الانتاج تدريجيا ويبقي على الخطط للوصول إلى 38 شهريا خلال العام الحالي.
 
 
وقال كيلي أورتبيرج المدير التنفيذي لبوينغ" نحن مستمرون في تنفيذ خطتنا، ونرى نتائج إيجابية مبكرة وملتزمون بإجراء التغيرات الجذرية اللازمة لتحسين أداء الشركة بصورة كاملة في ظل التعامل مع البيئة الحالية".
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