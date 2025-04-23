انخفاض اسعار الذهب..

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3357.11 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 3366.80 دولار.

وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، كلفن وونغ، إن التلميح إلى مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين وتراجع ترامب عن تهديده بإقالة باول تسببا في هبوط أسعار الذهب، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وعادت الأسهم الأميركية والدولار للارتفاع بعد تراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تهديداته بإقالة باول بعد أيام من تكثيف الانتقادات لرئيس البنك المركزي لعدم خفضه أسعار الفائدة.

وتجعل قوة الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعبر ترامب أيضا عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض "كبير" للرسوم الجمركية على السلع الصينية، ملمحا إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون "قريبا على الإطلاق" من معدلات الرسوم الجمركية الحالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سينحسر، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون "مضنية".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيسوتا، نيل كاشكاري، إن من السابق لأوانه معرفة مدى الحاجة إلى تعديل تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بسبب الرسوم الجمركية وتأثيرها المتوقع على التضخم والاقتصاد.

وسجل الذهب، الذي يعتبر وسيلة للتحوط في حالة الضبابية العالمية والتضخم، أمس الثلاثاء مستوى قياسيا مرتفعا جديدا هو الثامن والعشرون لهذا العام، إذ صعد إلى 3500 دولار للمرة الأولى.

وقال جي.بي مورغان إنه يتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأوقية العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 32.67 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 956.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 933.72 دولار.